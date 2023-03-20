МВД РФ проверяет Меладзе на предмет финансирования ВСУ

Неосторожные высказывания певца Валерия Меладзе привели к тому, что сейчас он находится под прицелом МВД РФ. Его проверяют на предмет оказания финансовой помощи Украине.

Денег с начала спецоперации Валерий Меладзе стал зарабатывать гораздо меньше, чем это было до того, как началась СВО.

И все же, выступая за границей, звезда сцены зарабатывает приличные суммы, а поэтому может позволить себе поддерживать Украину в военном конфликте финансово.

Представитель СМИ Антон Коробков-Землянский направил обращение в МВД РФ с требованием проверить певца на этот счет.

Антироссийские высказывания исполнителя сделали свое дело. Полиция России занялась исследованием вопроса о том, не перечисляет ли он средства на счет ВСУ.