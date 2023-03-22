The Weekend попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый популярный в мире певец

Канадский исполнитель The Weekend попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый популярный в мире артист.

Исполнитель из Канады, автор композиций и актер The Weekend (Эйбел Макконен Тесфайе) попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый популярный в мире артист.

По данным стримингового сервиса Spotify каждый месяц композиции певца слушает более 100 000 000 поклонников, чего не смог достичь ни один артист до The Weekend.

Самой любимой слушателями композицией знаменитости является "The Blinding Lights", которая увидела свет еще в 2020 году.

С тех пор ее прослушали более 3 470 000 000 человек.