Назарова обвиняют в дискредитации ВС РФ

Протокол по поводу дискредитации военных сил России составлен на актера Дмитрия Назарова, который был уволен из МХТ имени Чехова, после чего покинул страну.

На сайте Мосгорсуда появилась информация о заведении административного дела против Дмитрия Назарова.

Высказывания актера против спецоперации РФ в Донбассе вылились для него в такое обвинение.

Дмитрий с женой и коллегой Ольгой Васильевой обосновались в Каннах.

Сейчас артисты гастролируют по городам Израиля. Жена Назарова утверждает, что обращать внимание на такие "глупости" ни у мужа, ни у нее просто нет времени.