Бикович назвал отличия картины Холоп 2 от его первой части

Исполнитель главной роли двух частей фильма "Холоп", сербский актер Милош Бикович указал на то, чем отличаются продолжение картины от первого фильма.

Сербский актер Милош Бикович, который обрел популярность в России, рассказал о различиях проектов "Холоп" и "Холоп 2", где он играет роль главного персонажа.

Авторы картины сохранили моменты, благодаря которым "Холоп" завоевал любовь зрителей, но привнесли в сюжет много нового.

Фильм также повествует об истории "испорченного" деньгами отца Гриши, но совершенно в другом ключе.

Продолжение комедии планируется показать россиянам с 21 декабря текущего года, когда и значится премьера "Холопа 2".