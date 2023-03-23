Линдси Лохан и Джейк Пол обвиняются комиссией США в связи с криптовалютной схемой
2023-03-23 15:31
Восемь знаменитостей, включая Линдси Лохан и Джейка Пола, были обвинены регулирующими органами США в участии в незаконной криптовалютной схеме.
Группа обвиняется в незаконном продвижении криптоактивов TRX и BTT "без раскрытия информации о том, что они получили за это компенсацию, и о размере этой компенсации", говорится в сообщении SEC.
Джастин Сан, криптоинвестор и дипломат карибского островного государства Гренада, также обвиняется в мошенничестве путем манипулирования торговой активностью двух токенов, чтобы создать впечатление, что они активно торгуются, что известно как "wash trading".
Г-н Сан, протеже основателя Alibaba Джека Ма, уроженец Китая, известен тем, что однажды заплатил $4,6 млн (£3,7 млн) за ужин с инвестором Уорреном Баффетом.
Опубликовано: Иван Ободов