Золото выросло на 10% за последние две недели
2023-03-23 16:23
В течение последних двух лет золото было противоречивым активом, но в последнее время оно, безусловно, восстановило свои позиции.
Но это после всего 2022 года, когда инфляция была главным заклятым врагом рынка и ФРС, а золото не делало абсолютно ничего.
Фактически, за это время оно упало вместе с рискованными активами, хотя и не в такой степени.
Важно то, что золото не смогло подняться, несмотря на свою репутацию "лучшего" хеджера инфляции.
Оно пострадало от растущей силы доллара, что сделало его слабым в абсолютном выражении. Сейчас, когда золото приблизилось к своему историческому максимуму в 2000 долларов, что очень близко к максимуму в 2050 долларов, достигнутому в августе 2020 года, золотые жучки ликуют.
Опубликовано: Иван Ободов