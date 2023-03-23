Золото выросло на 10% за последние две недели

В течение последних двух лет золото было противоречивым активом, но в последнее время оно, безусловно, восстановило свои позиции.

Но это после всего 2022 года, когда инфляция была главным заклятым врагом рынка и ФРС, а золото не делало абсолютно ничего.

Фактически, за это время оно упало вместе с рискованными активами, хотя и не в такой степени.

Важно то, что золото не смогло подняться, несмотря на свою репутацию "лучшего" хеджера инфляции.

Оно пострадало от растущей силы доллара, что сделало его слабым в абсолютном выражении. Сейчас, когда золото приблизилось к своему историческому максимуму в 2000 долларов, что очень близко к максимуму в 2050 долларов, достигнутому в августе 2020 года, золотые жучки ликуют.