Падение запасов бензина в США предвещает повторение высоких цен прошлого лета

В среду аналитики предупредили, что американским автомобилистам грозит повторение высоких цен на бензин, наблюдавшихся прошлым летом, поскольку запасы топлива стремятся к многолетним минимумам.

Розничные цены на бензин, которые сейчас составляют в среднем $3,44 за галлон по всей стране, в июне прошлого года достигли рекордного уровня в $5,02 за галлон, поскольку цены на сырую нефть подскочили после вторжения России в Украину, а ослабление ограничений на поездки COVID-19 высвободило отложенный спрос на поездки.



Количество поездок на автомобилях в США в начале года было на 5,6% выше, чем в прошлом году, что привело к снижению запасов бензина в течение пяти недель подряд.



Сокращение запасов на 6 миллионов баррелей на прошлой неделе было самым значительным с сентября 2021 года, в результате чего запасы составили 229,6 миллиона баррелей, что является самым низким показателем для этого времени года с 2015 года, согласно еженедельным правительственным данным.



После данных среды американские фьючерсы на бензин выросли примерно на 2% до $2,59 за галлон, и до сих пор в этом месяце средняя цена контракта составляла $2,61, по сравнению с пятилетней средней мартовской ценой $2,01 до 2022 года.