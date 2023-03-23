ЛГБТК-активисты в Японии создают группу по взаимодействию в преддверии G7

Японские ЛГБТК-активисты и правозащитные группы создали гражданскую "группу взаимодействия" для выработки политических предложений в преддверии саммита Группы 7.

Япония - единственный член Группы семи передовых индустриальных стран, в которой нет закона, защищающего права ЛГБТК.



Другие члены "Большой семерки" следят за тем, примет ли Япония антидискриминационный закон", - сказал Нацуо Хаяси, содиректор местной гражданской группы "Японский альянс за ЛГБТ-законодательство".



Его группа, к которой присоединились еще две организации, в среду объявила о начале работы организации "Прайд-7", которая планирует подготовить политические предложения для организаторов G-7 в надежде добиться принятия антидискриминационного закона о ЛГБТК в Японии.

А также решить проблемы в других странах, особенно в Азии. К P-7 присоединились правозащитные организации из 10 других стран, включая шесть других членов G-7, а также Таиланд, Вьетнам, Ботсвану, Мексику и ЕС.