Розы после мороза: какой уход требует растение весной

Куст нужно избавить от больных, почерневших и отмерших веток. Провести обработку от опасных инфекций и подкормить.

Розу не случайно называют королевой сада. Этот цветок украсит собой любой участок, но - при условии грамотного ухода. Особой заботы роза требует после зимнего периода. Какие главные шаги нужно сделать для этого?

После того, как цветок будет полностью раскрыт, прикрывавшие его корни опилки нужно убрать, а грунт вокруг аккуратно разрыхлить. У растения обрезать побеги, которые растут внутрь куста. Также убрать сухие, тонкие, почерневшие (они вымерзли) ветки.

На втором этапе действий для профилактики грибковых инфекций необходимо обработать почву под кустом раствором бордоской жидкости (100 грамм на 10 л воды) либо медного купороса (150 грамм на 10 л воды).

Спустя пару-тройку дней разбросать около каждого куста розы (в сухом виде) 2-3 грамма аммиачной селитры, 4-5 граммов суперфосфата, 2 грамма сульфата калия. Удобрения заделать в грунт и полить - из расчета 5-6 л воды на куст.

Еще через неделю - повторить обработку почвы медьсодержащими препаратами.