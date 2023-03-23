Норман Стейнберг, сценарист фильмов "Пылающие седла", "Мой любимый год", умер в 83 года

Стейнберг умер 15 марта в своем доме в долине Гудзона на севере штата Нью-Йорк, сообщила его семья.

Умер Норман Стейнберг, лауреат премии "Эмми", сценарист, работавший вместе с Мелом Бруксом над фильмами "Пылающие седла" и "Мой любимый год", а также написавший сценарии для фильмов с Майклом Китоном в главных ролях "Мистер Мама" и "Джонни Опасно". Ему было 83 года.

Штайнберг также написал фильм "Да, Джорджио" (1982), в котором итальянская оперная звезда Лучано Паваротти дебютировал в качестве актера, и был соавтором фильма "Забавно о любви" (1990), снятого Леонардом Нимоем с Джином Уайлдером и Кристин Лахти в главных ролях.

Уроженец Бруклина и бывший адвокат получил "Эмми" в самом начале своей карьеры за работу в эстрадном шоу Флипа Уилсона.