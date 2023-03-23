Эквадор объявляет чрезвычайную ситуацию в 14 провинциях, пострадавших от землетрясения и ливней

Президент Эквадора Гильермо Лассо объявил состояние общественного бедствия в 14 провинциях андской страны в связи с суровым зимним сезоном и ущербом.

Принятая в понедельник вечером мера будет действовать в течение 60 дней и поможет властям мобилизовать экономические ресурсы для оказания помощи населению и инфраструктуре, пострадавшим от обоих природных явлений.



Землетрясение магнитудой 6,8 - по данным Геологической службы США (USGS) - потрясло юг страны в субботу, в результате чего погибли по меньшей мере 14 человек, сотни получили ранения, десятки домов пострадали и были разрушены.



Кроме того, южноамериканская страна испытывает последствия проливных дождей, которые разрушили дороги, мосты, государственную и частную инфраструктуру. По данным правительства, по состоянию на выходные в результате суровых погодных условий погиб 21 человек.



"В этих провинциях негативные последствия вышеупомянутых природных явлений ощущались наиболее остро, поэтому пострадавшему населению и секторам будет уделено немедленное внимание", - говорится в заявлении правительства.