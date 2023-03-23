Китай использует преимущества экспорта российского газа

Россия хочет компенсировать свои потери на европейском рынке с помощью крупного газопровода в Китай.

Азиатский гигант стал экономическим спасательным кругом для Москвы в прошлом году, когда западные санкции из-за вторжения в Украину обрушили торговлю, особенно в сфере энергетики.



Москва уверена, что новый трубопровод "Сила Сибири-2" будет запущен, но Пекин пока избегает прямых обязательств.



По мнению аналитиков, такая задержка с ответом свидетельствует о доминирующем положении Китая в двусторонних энергетических сделках, а также о том, что Пекин опасается чрезмерной зависимости от российского топлива.



Китай "не спешит ничего подписывать, если только предложение не будет благоприятным и не будет соответствовать условиям Китая", - сказала AFP исследователь Марина Шагина из Международного института стратегических исследований (IISS) в Берлине.