Volkswagen в Испании намерен произвести 3 млн малолитражных электромобилей к 2025-2030 годам

Volkswagen AG (OTC:VWAGY) рассчитывает произвести 3 миллиона небольших электромобилей в Испании в период с 2025 по 2030 год.

Небольшие электромобили будут производиться на двух заводах в стране, сообщает Reuters со ссылкой на Уэйна Гриффитса, президента SEAT, испанского подразделения Volkswagen.



Помимо развития электрификации, автопроизводитель также хочет построить в Испании завод по производству аккумуляторов.



Гриффитс пояснил, что в среднесрочной перспективе SEAT намерен собирать 500 000 электромобилей в год в Марторелле, муниципалитете недалеко от Барселоны.



В прошлом месяце, выступая перед агентством Reuters, Гриффитс заявил, что Volkswagen подаст новую заявку в Испанию на получение финансирования Европейского Союза для изучения возможности производства дополнительных новых электромобилей в стране, помимо тех, которые запланированы на 2025 год.