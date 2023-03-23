Доллар падает шестой день подряд на фоне прогнозов ФРС

В четверг доллар начал самую длинную за последние два с половиной года полосу потерь после того, как Федеральная резервная система, похоже, оказалась на грани прекращения повышения процентных ставок.

ФРС повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов, как и ожидалось, но отказалась от формулировки о необходимости "дальнейшего повышения" в пользу "некоторых дополнительных повышений", поскольку она рассматривает, как шаткое доверие к банкам влияет на экономику.



Фьючерсы предполагают 50% вероятность дальнейшего повышения ставки на четверть пункта, в отличие от Европы, где рынки ожидают дополнительного ужесточения примерно на 50 базисных пунктов.



Разница привела к тому, что евро взлетел до семинедельного максимума на отметке $1,0930, а также повышался в течение шести сессий подряд.