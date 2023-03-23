Центральный банк Норвегии повышает ставки до 3% и объявляет о дальнейшем повышении ставок

Центральный банк Норвегии в четверг повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) до 3,0% для сдерживания инфляции.

Из 26 экономистов, опрошенных до принятия решения, 25 ожидали повышения ставки на 25 базисных пунктов в четверг, а один ставил на повышение на 50 базисных пунктов. Опрос прогнозировал, что ставки достигнут пика на уровне 3,25 процента.



Существует значительная неопределенность относительно будущего экономического развития, но если события будут развиваться так, как мы сейчас ожидаем, то в мае политическая ставка будет снова повышена, - говорится в заявлении главы Банка Норвегии Иды Вольден Баче.



Прогноз по ставке был пересмотрен в сторону повышения по сравнению с декабрьским докладом о денежно-кредитной политике и указывает на повышение ставки примерно до 3,5 процента летом, - сказал центральный банк.