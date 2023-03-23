"Виктор Орбан - это имя, которое вы должны знать. Но его коррупция - это то, что должно быть остановлено", - программа, разработанная OpenAI, обвиняет ультранационалистического политика в преследовании судов.

Программа, разработанная OpenAI, обвиняет ультранационалистического политика в преследовании судов, подкупе прессы, принуждении к молчанию своих критиков и "набивании карманов общественными деньгами".

В другом из сгенерированных ИИ стихов утверждается, что "империя Орбана основана на мошенничестве", и что премьер-министр разрушает Венгрию.

"Я попросил ChatGPT написать рэп о коррупции в Венгрии. Потрясающе", - описывает результат немецкий евродепутат от "зеленых" Даниэль Фройнд, который разместил стихи, созданные системой искусственного интеллекта, в социальной сети Twitter.

В стихах делается вывод, что настало время бороться за уход Орбана от власти.

"Пока Орбан не уйдет, мы не отступим", - гласит текст Фройнда, который сразу же вызвал несколько ответов от пресс-секретаря венгерского правительства Золтана Ковача.