Банк Англии повышает ключевую политическую ставку на 0,25 процентного пункта до 4,25%

Банк Англии (BoE) повысил свою основную процентную ставку в четверг, следуя примеру Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка.

Банк Англии решил повысить ключевую процентную ставку на 0,25 базисных пункта до 4,25 процента, что является самым высоким показателем с 2008 года.



Банк Англии заявил, что ожидает дальнейшего ужесточения политики, если инфляционное давление в Великобритании "сохранится".



Инфляция в Великобритании в прошлом месяце выросла до 10,4% в годовом исчислении, хотя Банк Англии и правительство ожидают ее снижения в течение года по мере падения цен на энергоносители.



Подстегнутая восстановлением после пандемии ковид-19, которая нарушила цепочки поставок, а затем войной в Украине, инфляция в Великобритании также подпитывается "напряженным" рынком труда, отметил Банк Англии.