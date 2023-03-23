Продажи телевизионных устройств Amazon Fire TV превысили 200 миллионов штук

Компания Amazon может увольнять тысячи сотрудников, но она по-прежнему продает тонны товаров, включая потоковые устройства и подключенные телевизоры.

Компания заявила, что продажи потоковых устройств Fire TV и "умных" телевизоров на сегодняшний день превысили 200 миллионов единиц.

Компания Amazon, которая выборочно публикует такие данные, ранее объявила о достижении 150 миллионов устройств Fire TV, проданных в январе 2022 года.

Наряду с новым показателем продаж, гигант электронной коммерции объявляет о расширении линейки телевизоров, построенных на Amazon, которая включает три новых размера серии Fire TV Omni QLED, а также самый недорогой HDTV - Fire TV 2-Series начального уровня, цена которого начинается от 200 долларов за 32-дюймовую модель.

Кроме того, компания заявила о запуске телевизоров, созданных Amazon, в трех новых странах: Великобритании, Германии и Мексике. Устройства Fire TV доступны для покупки в более чем 85 странах.