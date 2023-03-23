Женщина за последнее десятилетие украла у трех разных работодателей более 1,3 миллиона долларов
Женщина, которая за последнее десятилетие украла у трех разных работодателей более 1,3 миллиона долларов, проведет четыре года в тюрьме.
Лиза Буза Хилл, 43 года, проведет более четырех лет в тюрьме за свою роль в нескольких мошеннических схемах, объявил в среду прокурор Западного округа Северной Каролины. После освобождения она будет отбывать три года под надзором суда.
Вынося приговор Хилл, окружной судья США Макс О. Когберн-младший подчеркнул "наглость", с которой жительница Белмонта совершила кражу у нескольких работодателей, будучи "еще под залогом", говорится в пресс-релизе.
Ее преступления датируются 2012 годом, когда она перевела более 800 000 долларов из компании по производству мотоциклов Kings Mountain, говорится в пресс-релизе. Она была признана виновной в федеральном мошенничестве и получила пять месяцев испытательного срока, говорится в пресс-релизе.
Опубликовано: Иван Ободов
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Тарас Медведев
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