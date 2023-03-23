США заявляют, что президент Туниса ослабил систему сдержек и противовесов
Президент Туниса Каис Саид вызвал "огромную озабоченность" тем, куда движется Тунис, предприняв шаги, ослабляющие демократические сдержки и противовесы, заявила в четверг помощник госсекретаря США Барбара Лиф.
После многих лет усилий по построению демократии "то, что мы увидели за последние полтора года, - это то, что правительство ведет Тунис в совершенно другом направлении", - сказала Лиф в интервью агентству Reuters, выразив самую резкую критику Вашингтона в адрес Саида на сегодняшний день.
"За последний год президент предпринял ряд шагов, которые, откровенно говоря, ослабили основополагающие принципы сдержек и противовесов", - сказала она.
Саид захватил большую часть власти в 2021 году, закрыв парламент перед принятием новой конституции, которая дает ему почти полную власть, и в этом году полиция арестовала более десятка оппозиционных деятелей, которые обвиняют его в перевороте.
Опубликовано: Иван Ободов
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Тарас Медведев
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