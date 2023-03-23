Суд заявил, что губернатор Аризоны не обязан приводить смертный приговор в исполнение

Верховный суд Аризоны постановил, что закон штата не обязывает губернатора Кэти Хоббс привести в исполнение смертный приговор, вынесенный 6 апреля заключенному, осужденному за убийство.

Это решение стало юридической победой недавно избранного губернатора-демократа, чей офис заявил, что штат в настоящее время не готов к исполнению смертной казни. Высокий суд назначил на апрель дату казни Аарона Ганчеса, который в 2002 году застрелил Теда Прайса недалеко от Месы, штат Аризона.



Постановление было принято после того, как Хоббс заявил, что смертные приговоры не будут приводиться в исполнение до тех пор, пока жители Аризоны не будут уверены, что штат не нарушает конституционные права при исполнении смертной казни.



Две недели назад губернатор пообещала, что не будет выполнять постановление суда, пока штат не пересмотрит протоколы смертной казни, которые она заказала из-за истории неправильного управления казнями в Аризоне.