Канадский доллар отступает от двухнедельного максимума на фоне ослабления инфляции
Канадский доллар во вторник ослаб по отношению к своему американскому коллеге, отступив от ранее достигнутого двухнедельного максимума.
Годовой темп инфляции в Канаде замедлился больше, чем ожидалось, до 5,2% в феврале, самого низкого уровня за 13 месяцев, выиграв от сравнения с прошлогодним сильным ростом цен.
"Это обнадеживающие тенденции, которые в основном подтверждают паузу, которую Банк Канады инициировал на своем последнем заседании", - сказал Майкл Гошко, старший рыночный аналитик Convera Canada ULC.
Банк Канады оставил свою базовую процентную ставку на уровне 4,50% в начале этого месяца, став первым крупным центральным банком, который перешел на "паузу".
С тех пор потрясения в мировом банковском секторе усилили давление на другие центральные банки с целью заставить их отказаться от ужесточения политики. Федеральная резервная система должна принять решение по процентной ставке в среду.
Канадский доллар торговался с понижением на 0,4% по 1,3725 за американскую валюту, или 72,86 цента США. Он достиг самого сильного уровня с 7 марта на отметке 1,3645, после чего пошел на снижение.
Опубликовано: Иван Ободов
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Тарас Медведев
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