Полиция Индии разыскивает лидера сикхов, арестовывает сторонников сепаратистов

Индийская полиция разыскивает лидера сепаратистов, который возродил призывы к созданию независимой родины сикхов, вызывая опасения насилия на северо-западе штата Пенджаб.

Полиция обвинила 30-летнего проповедника Амритпала Сингха и его помощников в разжигании розни в штате, который преследуют воспоминания о вооруженном восстании 1980-х годов за создание независимого сикхского государства под названием Халистан.

Это восстание вызвало противоречивую военную операцию индийского правительства, в результате которой, по официальным оценкам, погибли тысячи людей.



Власти направили в штат тысячи военизированных солдат и приостановили работу мобильного интернета в некоторых районах, чтобы предотвратить беспорядки, сказал в среду Сукхайн Сингх Гилл, генеральный инспектор полиции Пенджаба.

Он сказал, что полиция арестовала 154 сторонника Сингха и изъяла 10 единиц оружия и боеприпасов. Сингх находится в бегах с тех пор, как в субботу начались его поиски.



Сингх, который заявил, что поддерживает движение Халистан, привлек внимание общественности в феврале, когда сотни его сторонников ворвались в полицейский участок в Пенджабе с мечами и пистолетами, требуя освобождения заключенного в тюрьму помощника.