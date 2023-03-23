Палата представителей Северной Дакоты приняла запрет на использование гендерных местоимений в школах

Согласно законопроекту, одобренному законодательным органом, государственным школам и государственным учреждениям Северной Дакоты будет запрещено называть учащихся и сотрудников местоимениями.

Палата представителей одобрила законопроект 60-32 в среду. Он прошел Сенат в прошлом месяце и теперь ожидает подписи республиканского губернатора Дуга Бургума.



В 2021 году Бургум наложил вето на законопроект, который запретил бы трансгендерным студентам участвовать в государственных спортивных соревнованиях начальной и средней школы.

Но Бургум не сказал публично, поддерживает ли он эту последнюю меру.



Этот законопроект - один из сотен по всей стране, которые направлены практически на все аспекты существования трансгендеров, от местоимений до пользования туалетом, от здравоохранения до занятий спортом.

В Северной Дакоте аналогичные законопроекты об ограничении трансгендерных спортсменов прошли через Палату представителей в эту сессию с большинством голосов, имеющим право вето.

Сенат еще не голосовал по ним. На прошлой неделе Вайоминг стал 19-м штатом, запретившим трансгендерным спортсменам играть в женских или девичьих спортивных командах.