Палата представителей Северной Дакоты приняла запрет на использование гендерных местоимений в школах
Согласно законопроекту, одобренному законодательным органом, государственным школам и государственным учреждениям Северной Дакоты будет запрещено называть учащихся и сотрудников местоимениями.
Палата представителей одобрила законопроект 60-32 в среду. Он прошел Сенат в прошлом месяце и теперь ожидает подписи республиканского губернатора Дуга Бургума.
В 2021 году Бургум наложил вето на законопроект, который запретил бы трансгендерным студентам участвовать в государственных спортивных соревнованиях начальной и средней школы.
Но Бургум не сказал публично, поддерживает ли он эту последнюю меру.
Этот законопроект - один из сотен по всей стране, которые направлены практически на все аспекты существования трансгендеров, от местоимений до пользования туалетом, от здравоохранения до занятий спортом.
В Северной Дакоте аналогичные законопроекты об ограничении трансгендерных спортсменов прошли через Палату представителей в эту сессию с большинством голосов, имеющим право вето.
Сенат еще не голосовал по ним. На прошлой неделе Вайоминг стал 19-м штатом, запретившим трансгендерным спортсменам играть в женских или девичьих спортивных командах.
Опубликовано: Иван Ободов
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