Сирия заявляет, что Израиль атаковал аэропорт Алеппо, жертв нет
Израильский авиаудар в начале среды нанес удар по международному аэропорту в северном сирийском городе Алеппо, причинив материальный ущерб и выведя его из строя, сообщило государственное информационное агентство Сирии.
Это была вторая атака на объект в этом месяце.
SANA со ссылкой на неназванного военного чиновника сообщило, что израильские военные самолеты выпустили ракеты по Алеппо, крупнейшему городу Сирии и некогда коммерческому центру, пролетая над Средиземным морем. О жертвах не упоминалось.
Бассем Мансур, глава гражданской авиации Сирии, сообщил проправительственной радиостанции Sham FM, что удар повредил взлетно-посадочную полосу аэропорта и вывел его из строя. Он сказал, что начались ремонтные работы, добавив, что "аэропорт возобновит работу в течение короткого периода времени".
Базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека, наблюдающая за войной оппозиции, сообщила, что помимо аэропорта, авиаудар также уничтожил близлежащий склад оружия поддерживаемых Ираном ополченцев.
Опубликовано: Иван Ободов
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Тарас Медведев
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