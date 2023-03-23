Лондонский индекс FTSE 100 растет в преддверии заседания Банка Англии

Лондонский индекс FTSE 100 вырос в среду после неуверенного старта после данных, показавших неожиданный скачок внутренней инфляции.

Индекс "голубых фишек" FTSE 100 обратил вспять предыдущее падение и закрылся на 0,4% выше, при этом основными лидерами роста стали акции основных потребительских товаров, таких как Unilever и Reckitt Benckiser.



Британский индекс потребительских цен (CPI) неожиданно вырос до 10,4% в феврале, подняв стерлинг на ожиданиях повышения процентных ставок, хотя позже фунт стерлингов ослабил рост, что помогло поднять индекс FTSE 100, ориентированный на международный рынок.



ФРС может задать тон для других центральных банков, принимая решение о продолжении ужесточения политики на фоне опасений по поводу банковского сектора.



"Консенсус, возможно, сходится на повышении ставки на 25 базисных пунктов, но затем мы все еще беспокоимся о стабильности финансового рынка и ценах на банковские услуги", - сказала Мария Вейтмане, старший стратег по мультиактивам State Street Global Markets.



"Поэтому есть ожидания, что ФРС будет помнить об этом и скажет рынку несколько успокаивающих слов о том, что он не будет действовать слишком агрессивно, и это немного поддерживает рынок".