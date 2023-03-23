Вирус Марбург, похожий на Эболу, убивает пять человек в Танзании

Вирус Марбург убил пять человек в северо-западном регионе Кагера в Танзании, сообщило министерство здравоохранения.

Высокая температура - распространенный симптом смертельного вируса, похожего на вирус Эбола, за которым часто следует кровотечение и отказ органов.



Министр здравоохранения Танзании Умми Мвалиму заявила, что болезнь удалось сдержать, и она уверена, что она не распространится дальше.



Три человека находятся на лечении в больнице, и власти отслеживают 161 контакт, добавила г-жа Мвалиму.



Стратегия Танзании по борьбе с распространением болезни получила высокую оценку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).



Региональный директор ВОЗ по Африке, доктор Матшидисо Моети, сказал: "Усилия органов здравоохранения Танзании по установлению причины заболевания являются четким свидетельством решимости эффективно реагировать на вспышку".



Д-р Моети сказал, что ВОЗ работает с правительством Танзании над "быстрым наращиванием мер контроля, чтобы остановить распространение вируса".



Вирус Марбург является двоюродным братом не менее смертоносного вируса Эбола - представителя семейства филовирусов - и, по данным ВОЗ, убивает в среднем половину инфицированных.