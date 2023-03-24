Рахул Ганди дисквалифицирован как член парламента Индии после обвинительного приговора по делу о клевете

Старший лидер оппозиции Индии Рахул Ганди был дисквалифицирован в качестве законодателя после того, как его приговорили к двум годам тюремного заключения по уголовному делу о клевете.

Постановление канцелярии нижней палаты парламента поступило через день после того, как он был осужден приговором местного суда в штате Гуджарат.



Г-н Ганди был членом парламента от Ваянада в южном штате Керала. Он находится под залогом в течение 30 дней и заявил, что будет обжаловать приговор. Партия Конгресс г-на Ганди назвала приговор "ошибочным и неустойчивым".



Старший лидер партии Джайрам Рамеш заявил, что партия будет бороться с дисквалификацией г-на Ганди "как юридически, так и политически". В пятницу Конгресс возглавил лидеров оппозиции на марше протеста в столице Дели.



На снимках видно, что в районе Виджай Чоук у здания парламента были выставлены усиленные силы безопасности, когда лидеры оппозиции вышли с большим транспарантом с надписью "Демократия в опасности".



Телеканалы сообщили, что несколько законодателей были задержаны, так как сотрудники службы безопасности не позволили им покинуть район.



Протестующие депутаты планировали провести марш к Раштрапати Бхаван, официальной резиденции президента Друпади Мурму.