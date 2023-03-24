Коренные жители - первая сила, помогающая мигрантам в джунглях Дарьена

Когда они выходят из джунглей Дарьена, первыми на помощь мигрантам приходят не ООН, НПО или панамские силы безопасности, а индейцы эмбера.

"Наконец-то мы добрались, мы обрадовались, когда увидели каноэ", - сказала EFE измученная венесуэлка Джессения Перес, которая путешествует со своей семьей и только что прибыла в так называемую Кебрада-дель-Леон, последнюю точку, где каноэ могут подняться в сухой сезон.



Пересечение джунглей Дарьена, естественной границы между Колумбией и Панамой, в течение нескольких дней пешком - это испытание для любого человека, где нехватка пищи и воды, постоянные природные препятствия усугубляются грабежами и изнасилованиями.



"Это очень тяжело (...) Я был спортсменом, мне 44 года, я все еще в форме, но для тех, кто страдает от травм, это экстремально: обрывы, сильные реки, много камней, много обрывов, я бы никому не рекомендовал пересекать это пешком", - объясняет EFE венесуэлец Фран Гарсия, почти запыхавшийся и вспотевший.