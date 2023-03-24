Законопроект США предлагает пересмотреть роль инспектора ФРС

Рик Скотт и Элизабет Уоррен представили законопроект, который призывает возобновить работу генерального инспектора ФРC, назначаемого президентом США, чтобы улучшить его надзорную работу.

Оба считают, что после произошедшего в этом месяце краха Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank, "а также грубой бесхозяйственности ФРС и отсутствия надзора для его предотвращения", их предложение приведет к изменениям, необходимым "для защиты американских семей и рабочих".



В своем заявлении Скотт сказал, что после того, как ФРС не смогла выявить и предотвратить крах этих двух банков, "становится ясно", что больше нет времени ждать "серьезных перемен" в центральном банке США.



Он добавил, что "возмутительно", что у него нет "действительно независимого генерального инспектора", который будет бороться за прозрачность и подотчетность, необходимые гражданам.

В настоящее время в ФРС есть генеральный инспектор Марк Биалек, который отчитывается перед Советом управляющих ФРС, в отличие от аналогичных фигур в других федеральных агентствах, которые отчитываются перед независимым аудитором.