Рабочий получил широкую известность за то, что наслаждался концертом Тейлор Свифт

Сотрудница, которая была на концерте Тейлор Свифт, стала вирусной в социальных сетях после того, как станцевала под песни американской певицы и вызвала фурор среди зрителей.

Через TikTok пользователь @jayandyevans поделился видео, на котором видно, как женщина с энтузиазмом танцует во время концерта Taylor: The Eras Tour на State Farm Stadium.



В то время как вся толпа исполняла песни, пожилой охранник, которого она назвала Карманом, был частью шоу и не сдерживался, когда она поднимала руки, пела и танцевала под "Blank Space", трек, который входит в 1989, пятый альбом Свифт, выпущенный в 2014 году. "Наш охранник по имени Карман раздавал объятия, и она - девушка 1989 года насквозь", - сказал тиктокер в начале клипа.



На данный момент видео набрало 11,7 миллиона просмотров, более 2,8 миллиона лайков и несколько комментариев от пользователей, восхваляющих отношение женщины:



"Я так люблю тебя, леди, которая танцует и поет "Blank Space""; "Что нужно, чтобы работать охранником на концерте Тейлор Свифт?"; "Она точно знает, как наслаждаться шоу Легенда!"; "Я не знал, что проснусь и стану фанатом номер один женщины по имени Карман, но вот мы здесь", - таковы некоторые из сообщений.