Цены на недвижимость в Германии переживают самый значительный спад с 2007 года

Цены на квартиры и дома на одну и две семьи упали в четвертом квартале в среднем на 3,6 процента по сравнению с тем же кварталом прошлого года, сообщило в пятницу Федеральное статистическое управление.

По сравнению с предыдущим кварталом снижение было еще более очевидным и составило -0,5%.

По данным статистики, в первом квартале 2007 года закупочные цены на жилую недвижимость падали более резко, чем в конце 2022 года, на минус 3,8 процента по сравнению с первым кварталом 2006 года.

«Решающим фактором снижения закупочных цен, вероятно, станет падение спроса в результате увеличения стоимости финансирования и устойчиво высокой инфляции», - отметили в управлении.

С быстрым ростом процентных ставок длительный бум на немецком рынке недвижимости прекратился, потому что кредиты стали очень дорогими.

Однако в целом в 2022 году цены на жилую недвижимость выросли на 5,3 процента по сравнению с предыдущим годом за счет роста в первые три квартала.

В 2021 году цены выросли на 11,5% , что стало рекордным показателем с начала анализа в 2000 году.