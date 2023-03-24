Два тела найдены смытыми в море во время дождей в Лиме

Перуанская полиция обнаружила в среду тела двух человек, матери и сына, которые погибли после того, как были смыты в реку Римак, лавиной, вызванной сильными дождями в последние дни.

"Прокурор Ингрид Хуарес Фернандес при поддержке 11-й корпоративной уголовной прокуратуры провинции Эль-Кальяо участвовала в извлечении тела молодого Рубена Анхеля Флореса Рейеса (18 лет), который упал в реку Римак, когда обрушился его дом в районе Сан-Мартин-де-Поррес", - опубликовала прокуратура в социальных сетях.



Несколько часов спустя полиция подтвердила, что нашла тело его матери под остатками ее дома, который был сметен водой, хотя его еще не извлекли.



Вместе с ними уже одиннадцать человек погибли на севере и в центре андской страны в результате проливных дождей, частично вызванных циклоном "Яку" - вода на языке кечуа - который также нанес большой материальный ущерб.



Согласно полицейскому отчету, имеющемуся в распоряжении EFE, усиление течения реки Римак вызвало обрушение задней части ненадежного дома, расположенного в районе Сан Мартин де Поррес, куда течением унесло двух человек, рано утром.