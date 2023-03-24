Австралийка преодолела 200 марафонов в Нью-Йорке, чтобы предупредить мир о проблеме воды

Австралийка Мина Гули завершила сегодня в Нью-Йорке подвиг, пробежав 200 марафонов за один год на пяти континентах, чтобы привлечь внимание мира к важности и нехватке воды.

52-летняя австралийка, бизнесвумен и генеральный директор неправительственной организации The Thirst Foundation, пробежала за год 8 440 километров в 32 разных странах, что сравнимо с расстоянием между Нью-Йорком и Буэнос-Айресом.



Последние три забега (с 16 по 22 марта) также носили характер коллективного вызова: тысячи бегунов из 200 разных стран присоединились к его инициативе в так называемом Всемирном водном забеге.



"Мне говорили, что это будет безумием, что это будет невозможно, но я сделал это. Трудно, да. Безумно, без сомнения. Но не невозможно, как невозможно ни одно из шагов, которые правительства и бизнес должны предпринять для решения глобального водного кризиса", - сказал Гули по окончании своего сегодняшнего подвига, согласно заявлению его организации.