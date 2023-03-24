Лидеры ЕС рассматривают финансовые потрясения на саммите

На саммите в четверг и пятницу лидеры ЕС рассмотрят недавние потрясения на финансовых рынках, вызванные банкротством нескольких американских банков и спасением Credit Suisse.

Намерение глав государств и правительств блока будет заключаться в том, чтобы послать обнадеживающий сигнал, утверждая, что европейские финансовые учреждения обладают достаточной ликвидностью и платежеспособностью, чтобы противостоять кризису, в соответствии с посланием, которое в последние дни было передано Европейским центральным банком, Европейским банковским управлением и Европейской комиссией.



На этом фоне Испания считает, что сейчас "подходящее время" для "продвижения элементов", которых не хватает для завершения банковского союза, в частности, третьей опоры - европейского фонда гарантирования депозитов, который уже много лет находится в тупике из-за нежелания таких стран, как Германия и Нидерланды.



"Международный контекст помогает активизировать процессы, на которых мы настаивали в течение длительного времени, но по ряду причин не продвинулись достаточно хорошо", - отметили дипломатические источники в отношении саммита, в котором примет участие председатель правительства Педро Санчес.