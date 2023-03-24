Техасцы выступают против ужасающих планов Илона Маска по сбросу сточных вод The Boring Company в реку Колорадо

Предприятие Элона Маска по строительству тоннелей The Boring Company столкнулось с отпором со стороны жителей Техаса, которые выступают против его планов по сбросу очищенных сточных вод в местный водопровод.

В прошлом году The Boring Company подала заявку на получение разрешения от штата под названием Gapped Bass LLC на сброс около 142 500 галлонов очищенных сточных вод в день со своего предприятия в Бастропе, штат Техас, в реку Колорадо.

Ранее в том же году Техасская комиссия по качеству окружающей среды заявила, что начала расследование в отношении The Boring Company после получения трех жалоб по поводу обращения со сточными водами и производства бетона на объекте в Бастропе.



Во вторник вечером несколько местных жителей Бастропа собрались на встречу с представителями TCEQ и The Boring Company, чтобы дать публичные комментарии по поводу разрешения компании на сброс сточных вод после того, как местный житель Чап Эмброуз начал кампанию "Сохраним Бастроп скучным".