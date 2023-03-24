Космический бизнес миллиардера Ричарда Брэнсона только что нашел изменения в игре

Акции Virgin Orbit (VORB) выросли примерно на 35% в ходе торгов 22 марта после того, как стало известно, что компания нашла капитал.

Компания, совладельцем которой является миллиардер Ричард Брэнсон, недавно столкнулась с проблемой падения своей рыночной капитализации.

Virgin Orbit близка к заключению сделки об инвестициях в размере 200 миллионов долларов от Мэтью Брауна, сообщает Reuters.

Ни компания Брэнсона, ни Браун, венчурный инвестор из Техаса, не прокомментировали сделку, сообщает Reuters. Virgin Orbit заявила, что возобновит свою деятельность 23 марта.