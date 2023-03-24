Deutsche Bank потерял более 10% на фондовом рынке из-за роста стоимости страховки от дефолта

Титул ведущего банка ФРГ Deutsche Bank упал в пятницу более чем на 10% после резкого повышения стоимости страховки от риска дефолта (CDS).

По мнению экспертов это еще одно событие, которое подогревает опасения по поводу устойчивости европейских банков.

Около 10:20 по Гринвичу акции потеряли 11,0% до 8,30 евро после падения до 14%, завершив третью сессию падения подряд на Франкфуртской фондовой бирже.

Конкуренты Commerzbank (-8,50%) и парижский Société Générale (-7,01%) также показали рекордные темпы падения стоимости на фоне общего спада.

Стоимость страхования от дефолта в четверг выросла для большинства европейских банков.