Оливия Уайлд напомнила всем, что у нее есть татуировка на ягодице

День рождения королевы Рыб Оливии Уайлд официально состоялся 10 марта, но актриса-режиссер-мать порадовала своих подписчиков дерзкой (в буквальном смысле) фотографией в честь 39-летия.

Вчера, перед тем как посетить самую первую церемонию награждения Fashion Trust U.S. в Лос-Анджелесе, Уайлд поделилась снимком, на котором она изображена в бикини-бандо и с огромной улыбкой, напоминая всем нам, что у нее есть татуировка на попе.

На снимке Уайлд стоит бок о бок с самой собой, позируя в бикини без бретелек.

На одном снимке она в шляпе-ведро, а на другом - со спины, что позволяет взглянуть на ее татуировку, вырез нижней части бикини и детали завязок топа. Page Six сообщает, что она сделала татуировку дракона, когда ей было всего 13 лет.