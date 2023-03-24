Иранско-американская активистка за права женщин Масих Алинежад выступит 3 апреля в CSU

Иранско-американская активистка за права женщин и журналистка Масих Алинежад поделится своей историей в понедельник, 3 апреля, в Студенческом центре Лори Университета штата Колорадо.

Двери откроются в 16:30, а выступление Алинежад начнется в 17:30. Вход свободный, но для входа потребуются билеты, которые можно приобрести на сайте csutix.com. Будут приняты строгие меры безопасности, включая использование металлоискателей и запрет на ношение кошельков, клатчей, рюкзаков и других сумок любого размера.



Выступление также будет транслироваться на YouTube, сообщили организаторы.



Алинежад стала сенсацией в социальных сетях благодаря видео, на которых она снимает хиджаб, начиная с фотографии на Facebook, на которой она бежит по улицам Лондона с развевающимися на ветру вьющимися волосами и огромной улыбкой на лице.



Миллионы последователей ее кампании "Моя незаметная свобода" теперь публикуют в социальных сетях фото и видео, на которых они снимают свои хиджабы на публике, что является преступлением в Иране и карается арестом и тюремным заключением.