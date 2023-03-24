Трансгендерная молодежь: законопроекты о принудительном аутинге делают школы небезопасными

Эл Стоун-Гебхардт упорно трудился в школе, чтобы в мае получить диплом, и потратил сотни долларов на регалии, но он полностью готов к тому, чтобы не участвовать в церемонии.

17-летний транссексуал опасается, что его средняя школа Tulsa Union может использовать в дипломе и во время церемонии вместо его законно измененного имени его "мертвое имя" - имя, которое ему дали при рождении, но которым он больше не пользуется. Учителя называли его по имени, иногда случайно, и он сказал, что этот опыт травмирует его.



"Когда тебя называют по имени, ты сразу чувствуешь себя приниженным, слабым и незначительным", - сказал Стоун-Гебхардт. "Я не хотел находиться в классе. Я не доверяла учителю".



Associated Press связалось со школой по поводу страхов Стоун-Гебхарда, а также опасений его матери, которая почувствовала, что ее отпустили, когда она попыталась обсудить этот вопрос с руководством школы. Пресс-секретарь сказал, что школа будет работать с его родителями, чтобы убедиться, что используется его правильное имя.