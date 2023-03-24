Ватикан ищет наследников имущества Папы Бенедикта XVI

Архиепископ, помогавший Папе Бенедикту XVI, пытается разобраться с имуществом покойного понтифика, но обнаружил больше наследников, чем ожидал.

Архиепископ Георг Генсвайн сообщил итальянским новостным агентствам в воскресенье, что он был удивлен, обнаружив, что у него есть пять человек, претендующих на имущество Папы Бенедикта.

"Это было очень интересно для меня. Я думал, что у него было два родственника, два двоюродных брата, но в общей сложности их пять", - сказал архиепископ, согласно переводу Католического информационного агентства.