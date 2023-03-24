Ватикан ищет наследников имущества Папы Бенедикта XVI
2023-03-24 16:12
Архиепископ, помогавший Папе Бенедикту XVI, пытается разобраться с имуществом покойного понтифика, но обнаружил больше наследников, чем ожидал.
Архиепископ Георг Генсвайн сообщил итальянским новостным агентствам в воскресенье, что он был удивлен, обнаружив, что у него есть пять человек, претендующих на имущество Папы Бенедикта.
"Это было очень интересно для меня. Я думал, что у него было два родственника, два двоюродных брата, но в общей сложности их пять", - сказал архиепископ, согласно переводу Католического информационного агентства.
Опубликовано: Иван Ободов
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Наталья Гончарова
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