Байден объявил о сделке с Канадой по нелегальной иммиграции

США и Канада согласовали новые правила предоставления убежища в связи с увеличением числа мигрантов на общей границе.

Канада согласилась принять больше мигрантов, заявил президент США Джо Байден в своем выступлении перед канадским парламентом в Оттаве.

«В то же время Соединенные Штаты и Канада будут работать вместе, чтобы остановить незаконное пересечение границы», - сказал он.

Для Байдена это первая поездка в Канаду с момента вступления в должность в январе 2021 года. В ходе визита президент США и премьер-министр Канады Джастин Трюдо подчеркнули непоколебимую дружбу между соседними странами.

Ввиду резкого увеличения числа незаконных пересечений границы канадское правительство уже давно добивается соглашения в Вашингтоне, чтобы иметь возможность отказывать большему количеству мигрантов.

По данным СМИ, в прошлом году в Канаду приехало почти 40 000 человек, и их число резко возросло. В основном это люди из Центральной и Южной Америки, которые путешествуют из США в Канаду. Закрытый погранпереход Roxham Road к северу от Нью-Йорка в последнее время стал символом нелегального пересечения границы.

Согласно совместному заявлению двух стран, существующее соглашение теперь должно быть обновлено. Поэтому Канада согласилась принять еще 15 000 мигрантов в течение года.

Дальнейшие шаги должны привести к сдерживанию нелегальной миграции на общей границе. Сообщается, что это означает, что Канада может отказать иммигрантам на пересечении Роксхэм-роуд.