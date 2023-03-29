Основные принципы ухода при посадке абрикоса

Почва, где будет расти абрикос должна быть хорошо дренирована. Излишняя влажность земли приведет к гниению корневой системы дерева.

Оптимальная ширина и глубина ямки под посадку - 80 см.

Первым слоем подкормки в месте посадки должен быть керамзит, гравий, щебень, после древесная зола, уголь, аммиачная селитра, далее должен быть слой земли во избежание соприкосновения подкормки с саженцем.

Однолетний саженец дерева отлично подойдет для посадки. Все повреждения должны быть ликвидированы.

При посадке нужно смочить корень растения, если тот выглядит сухим.