США выставят на аукцион нефть из Мексиканского залива в рамках климатического компромисса

Онлайн-аукцион, который, как ожидается, привлечет интерес крупных нефтяных компаний, таких как ExxonMobil и Chevron, станет первым более чем за год и может еще больше проверить лояльность защитников окружающей среды и молодых избирателей, которые поддержали президента Джо Байдена в 2020 году, но были разочарованы одобрением в этом месяце огромного проекта бурения Willow на севере Аляски.



Согласно правительственному анализу, разработка арендованных участков в государственных водах Мексиканского залива может привести к добыче более 1 миллиарда баррелей нефти и более 4 триллионов кубических футов (113 миллиардов кубических метров) природного газа в течение 50 лет.

Сжигание этой нефти увеличит выбросы углекислого газа на десятки миллионов тонн, что приведет к потеплению планеты, говорится в анализе.



Цены на нефть резко упали за последний год, и неизвестно, сколько компании будут готовы инвестировать в новые участки.

В сентябре запланирована еще одна продажа, но неизвестно, сколько еще администрация может провести, что может помешать планам компаний по расширению.



Тем не менее, аналитик Сами Яхья сказал, что одобрение проекта ConocoPhillips Willow в Национальном нефтяном резерве Аляски предвещает хорошие перспективы для отрасли и перспектив будущего лизинга.