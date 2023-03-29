По оценкам, площадь пожара "Last Resort Fire" в округе Тиррелл составляет 5 384 акра, по сравнению с 5 200 акрами, сообщается в пресс-релизе штата от 28 марта.
Пожар локализован на 48%, но пожарные столкнулись с уникальной проблемой. По словам экспертов, обычные антипирены, такие как соленая вода, могут нанести вред уникальной водно-болотной среде обитания, известной как pocosins.
"Ночные полеты инфракрасных (ИК) беспилотников выявили значительное тепло в районе пожара. ИК-полеты будут продолжаться для оценки масштабов наземного пожара, пока персонал разрабатывает план использования близлежащих источников пресной воды, чтобы минимизировать потери органической почвы", - сообщили официальные лица.
"Как огонь, так и соленая вода разрушают торфяные почвы. Защита покосинов является основополагающей для здоровых экологических и человеческих сообществ. Чтобы защитить органические торфяные почвы, уменьшить воздействие дыма и предотвратить повторное возгорание, ирригационные системы готовятся к работе по откачке воды, которая начнется в ближайшие дни".
Площадь лесного пожара в Северной Каролине увеличилась до 5 384 акров, локализация приближается к 50%, сообщает штат
Лесной пожар, вспыхнувший 23 марта в восточной части Северной Каролины, продолжает расти, даже несмотря на то, что десятки пожарных работают над сдерживанием бушующего пламени, сообщает Министерство сельского хозяйства штата.
По оценкам, площадь пожара "Last Resort Fire" в округе Тиррелл составляет 5 384 акра, по сравнению с 5 200 акрами, сообщается в пресс-релизе штата от 28 марта.
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