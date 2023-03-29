Рефинансирование ипотечных кредитов в США достигло 6-месячного максимума благодаря снижению ставок

Еженедельный индекс общего объема заявок на жилищные кредиты Ассоциации ипотечных банкиров вырос на 2,9%, показав четвертую неделю роста, что стало самым продолжительным подъемом за последние четыре года.

Рост был обусловлен увеличением на 4,8% числа заявок на рефинансирование существующих кредитов, что позволило довести этот показатель до самого высокого уровня с сентября прошлого года и отдалить его от двухдесятилетнего минимума, достигнутого в конце прошлого года. Заявки на получение кредитов на покупку жилья выросли на 2%.



Средняя договорная ставка по 30-летнему ипотечному кредиту с фиксированной ставкой, самому популярному кредиту на покупку жилья, упала до шестинедельного минимума в 6,45%, сообщили в MBA.



"Хотя 30-летняя фиксированная ставка осталась на 1,65 процентных пункта выше, чем год назад, покупатели жилья отреагировали на это, что привело к четвертому подряд увеличению числа заявок на покупку", - говорится в заявлении вице-президента и заместителя главного экономиста MBA Джоэла Кана. "Рост цен на жилье заметно замедлился во многих регионах страны, что способствовало повышению покупательской способности покупателей".