Рефинансирование ипотечных кредитов в США достигло 6-месячного максимума благодаря снижению ставок

16:55 2023-03-29

Активность рефинансирования ипотечных кредитов в США на прошлой неделе выросла до шестимесячного максимума, сообщила в среду торговая группа, чему способствовало третье подряд недельное снижение стоимости заимствований на фоне краха пары крупных банков.

Еженедельный индекс общего объема заявок на жилищные кредиты Ассоциации ипотечных банкиров вырос на 2,9%, показав четвертую неделю роста, что стало самым продолжительным подъемом за последние четыре года.

Рост был обусловлен увеличением на 4,8% числа заявок на рефинансирование существующих кредитов, что позволило довести этот показатель до самого высокого уровня с сентября прошлого года и отдалить его от двухдесятилетнего минимума, достигнутого в конце прошлого года. Заявки на получение кредитов на покупку жилья выросли на 2%.

Средняя договорная ставка по 30-летнему ипотечному кредиту с фиксированной ставкой, самому популярному кредиту на покупку жилья, упала до шестинедельного минимума в 6,45%, сообщили в MBA.

"Хотя 30-летняя фиксированная ставка осталась на 1,65 процентных пункта выше, чем год назад, покупатели жилья отреагировали на это, что привело к четвертому подряд увеличению числа заявок на покупку", - говорится в заявлении вице-президента и заместителя главного экономиста MBA Джоэла Кана. "Рост цен на жилье заметно замедлился во многих регионах страны, что способствовало повышению покупательской способности покупателей".