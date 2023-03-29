США выдвигают ультиматум в энергетическом споре с Мексикой, повышая угрозу тарифов

Этот шаг означал бы значительную эскалацию и без того напряженных отношений между президентом США Джо Байденом и его мексиканским коллегой Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.



Решение Обрадора свернуть реформы, направленные на открытие энергетического и нефтяного рынков Мексики для внешних конкурентов, спровоцировало торговый спор.



Офис Торгового представителя США (USTR), как ожидается, сделает то, что было названо "окончательным предложением" переговорщикам из Мексики открыть свои рынки и согласиться с некоторым усилением надзора, сообщили Reuters три человека, знакомые с ходом переговоров. В противном случае США обратятся к независимой комиссии по урегулированию споров в рамках Соглашения США-Мексика-Канада, или USMCA, сказали они.



США и Канада потребовали проведения переговоров по урегулированию споров с Мексикой в июле, 250 дней назад. Согласно правилам USMCA, после 75 дней без урегулирования они могли запросить комиссию по урегулированию споров - третью сторону, которая выносит решение по делу.



На одном из мероприятий в понедельник министр экономики Мексики Ракель Буэнростро заявила, что Соединенные Штаты имеют право обратиться в комиссию с 3 октября.