Этот шаг означал бы значительную эскалацию и без того напряженных отношений между президентом США Джо Байденом и его мексиканским коллегой Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.
Решение Обрадора свернуть реформы, направленные на открытие энергетического и нефтяного рынков Мексики для внешних конкурентов, спровоцировало торговый спор.
Офис Торгового представителя США (USTR), как ожидается, сделает то, что было названо "окончательным предложением" переговорщикам из Мексики открыть свои рынки и согласиться с некоторым усилением надзора, сообщили Reuters три человека, знакомые с ходом переговоров. В противном случае США обратятся к независимой комиссии по урегулированию споров в рамках Соглашения США-Мексика-Канада, или USMCA, сказали они.
США и Канада потребовали проведения переговоров по урегулированию споров с Мексикой в июле, 250 дней назад. Согласно правилам USMCA, после 75 дней без урегулирования они могли запросить комиссию по урегулированию споров - третью сторону, которая выносит решение по делу.
На одном из мероприятий в понедельник министр экономики Мексики Ракель Буэнростро заявила, что Соединенные Штаты имеют право обратиться в комиссию с 3 октября.
США выдвигают ультиматум в энергетическом споре с Мексикой, повышая угрозу тарифов
Администрация Байдена планирует в ближайшие недели направить Мексике послание "действуй сейчас или иначе" в попытке выйти из тупика в торговом споре по энергетике.
Этот шаг означал бы значительную эскалацию и без того напряженных отношений между президентом США Джо Байденом и его мексиканским коллегой Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.
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