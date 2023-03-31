Седокова выпустила новый альбом, в который вошли хиты и новые песни

"Сердце в бинтах" - такое название носит новый сборник песен Анны Седоковой.

В состав альбома вошли как старые давно полюбившиеся поклонникам хиты артистки, так и треки, которые были написаны давно, но их никто не слышал.

Анна пообещала, что ее композиции, которых 20, вернут фанатов в 2000-е.

Примечательно, что выпуск альбома приурочен к 20-летию "экс-ВИАгры" на сцене.

Ранее артистка признавалась, что ее моральное состояние оставляет желать лучшего. Видимо, это было связано с подготовкой нового сборника, когда времени было в обрез.