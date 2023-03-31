Натали заявила, что в шоу-бизнесе РФ сплошной секс

Исполнительница Натали в интервью "Экспресс газете" сообщила, что сексуальность очень важна для обретения популярности в РФ, порой даже важнее вокальных данных.

По словам знаменитости, лицо певицы - не главный инструмент, так как оно плохо видно зрителям в зале, а вот тело - совсем другое дело.

Стройный, пластичный, гибкий стан - то, без чего молодой исполнительнице никуда.

Натали призналась, что сцена развила в ней сексуальность. Звезда призвала прекрасных дам не использовать привлекательность в корыстных целях, так как неправильное использование "таланта" сделает из девушки "жертву".